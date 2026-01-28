Bolão de Curitiba e aposta de Colombo faturam R$ 47 mil na quina da Mega-Sena

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas apostas da Região Metropolitana de Curitiba ganharam R$ 47.303,44 cada ao acertar cinco números no concurso 2965 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (27/1). Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 102 milhões.

Resultado da Mega Sena 2965: 22, 20, 35, 23, 01 e 57.

Em Curitiba, a aposta premiada foi um bolão registrado na lotérica Pirâmide da Sorte, que funciona dentro do Carrefour do bairro Parolin. Com uma aposta simples, o bolão, dividido em oito cotas, deverá distribuir cerca de R$ 5.912,93 para cada apostador.

Já em Colombo, uma aposta simples feita pela internet acertou sozinha a quina e garantiu o valor integral do prêmio. No Paraná, outras três apostas, feitas em Londrina, Nova Londrina e Mandaguari, também acertaram cinco dezenas e receberam o mesmo valor.

Os acertos da quadra resultaram em 203 prêmios no estado, com pagamento de R$ 1.059,63 para cada aposta. Em Curitiba, foram registradas 57 apostas com quatro números corretos.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (29/1). A estimativa é de que o prêmio chegue a R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. É possível marcar de 6 a 15 dezenas no mesmo volante, o que aumenta as chances de acerto.

Outra opção é participar de bolões oficiais da Caixa, que permitem apostas em grupo. O valor mínimo do bolão é de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6. Os bolões podem ser organizados entre amigos ou comprados diretamente nas lotéricas.