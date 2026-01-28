Polícia prende criadora clandestina de Spitz Alemão; 50 cães irão para adoção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (27), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) resgataram 50 cães da raça spitz alemão que estavam sendo mantidos em condições precárias na residência de uma criadora clandestina em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma mulher de 75 anos foi presa e responderá por 39 casos de crime de maus-tratos. Os animais passarão por uma bateria de exames antes da adoção e você pode ajudar.

A investigação teve início após denúncias anônimas feitas pelo canal Disque-Denúncia 181, que relatavam animais confinados em gaiolas e sem acesso a cuidados básicos. Com base nos elementos apurados durante a investigação, a PCPR solicitou mandados de busca, que foram autorizados pela Justiça.

“No local, confirmamos as informações que haviam sido registradas em denúncia. Foram encontrados 50 animais em meio a fezes e urina, além de outras violações, o que caracteriza o crime de maus-tratos”, detalha o delegado da PCPR Guilherme Dias.

As equipes da Polícia Científica realizaram uma análise minuciosa dos ambientes, incluindo maternidade, área de reprodução e canis. A perícia constatou que todos os espaços estavam em condições precárias e insalubres. Os animais viviam confinados em locais com pouca luminosidade e ventilação inadequada, além de alimentos e medicamentos armazenados de forma imprópria.

“Após o exame pericial, é elaborado um laudo com a descrição de todos os vestígios encontrados no local. O documento é encaminhado à Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, autoridade responsável pela solicitação da perícia, para dar continuidade à investigação do caso,” explica o perito oficial da PCIPR, Bruno Tonel Otsuka.

Diante das evidências de maus-tratos, a responsável pelos animais foi autuada em flagrante com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para este tipo de crime.

Ao término da operação, todos os cães foram devidamente identificados e encaminhados aos cuidados da ONG SOS 4 Patas, que assumirá a responsabilidade pelo tratamento e posterior encaminhamento para adoção.

A PCPR reforça a importância da participação da população no combate aos maus-tratos contra animais domésticos e silvestres. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Além disso, a instituição disponibiliza a Delegacia Virtual de Proteção Animal, onde é possível registrar boletins de ocorrência e denúncias sobre situações de maus-tratos.

