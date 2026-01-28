Spoilers do Festival de Curitiba 2026: venda de ingressos em breve

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem é fã de teatro, dança e performances já pode começar a se organizar. O maior festival de artes cênicas da América Latina está chegando e vai transformar Curitiba em um verdadeiro caldeirão cultural. De 30 de março até 12 de abril, Curitiba e Região Metropolitana serão tomadas por mais de 300 atrações que prometem movimentar dezenas de teatros, espaços culturais, lugares alternativos e as ruas da cidade.

A 34ª edição do Festival de Curitiba vem com tudo! Serão duas semanas intensas de programação distribuída entre a Mostra Lucia Camargo, o Fringe, a Mostra Surda, o Risorama (para quem ama comédia), o Guritiba, o MishMash, o Gastronomix e o Interlocuções.

E olha, já tem dois spoilers super especiais da programação que deixam no ar o nível do que vem por aí: “Mulher em Fuga“, estrelado pela talentosa Malu Galli, e “O Motociclista no Globo da Morte“, com o ator Du Moscovis, ambos confirmados na Mostra Lucia Camargo. Em primeira mão, a reportagem da Tribuna do Paraná ficou sabendo do local dos dois espetáculos. “Mulher em Fuga” será apresentado no Guairão e a peça de Du Moscovis será no Teatro Paiol.

Para quem está ansioso, a programação completa será divulgada na próxima quarta-feira (04/01). E já pode anotar na agenda: os ingressos começam a ser vendidos no dia 5 de fevereiro.