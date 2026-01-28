Novo ciclone se forma no Sudeste e aumenta risco de tempestades no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo ciclone deve se formar no Sudeste do país a partir de sexta-feira (30/1). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os estados mais afetados serão São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Paraná, a atuação de uma área de baixa pressão associada ao sistema pode favorecer a ocorrência de chuvas.

De acordo com o Inmet, o ciclone deve se organizar no litoral dos estados do Sudeste. A previsão indica volumes de chuva que podem ultrapassar 100 milímetros em áreas da Serra da Mantiqueira. No litoral paulista, os acumulados também chamam atenção e podem superar os 60 milímetros.

No Paraná, a combinação entre a frente fria e o sistema de baixa pressão deve provocar chuvas intensas e tempestades isoladas. As regiões com maior risco incluem a Região Metropolitana de Curitiba e áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Há previsão de ocorrência de raios, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Nessas áreas, o acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros em um intervalo de 24 horas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apesar da instabilidade, as temperaturas seguem elevadas. As tempestades tendem a se formar principalmente no período da tarde, com rápida intensificação.

O cenário de instabilidade deve se prolongar ao longo de todo o fim de semana, com maior persistência das chuvas nas regiões Leste e dos Campos Gerais. Em Curitiba, as temperaturas máximas devem ficar mais contidas, alcançando cerca de 24 ºC.

Até o momento, a previsão indica que o ciclone deve continuar atuando até o início da próxima semana. O sistema favorece a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo e Mato Grosso, mantendo as condições para chuva em parte do Sul e do Sudeste do país.

