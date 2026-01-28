Ninguém passa!

BR-376 tem interdição total após grave acidente envolvendo dois caminhões carregados com peixe

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/01/26 08h36
Imagem mostra congestionamento na BR-376.
Acidente ocorreu justamente em um trecho perigoso e complicado da BR-76: a Curva da Santa Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Um acidente provoca um congestionamento de pelo menos três quilômetros na BR-376, na manhã desta quarta-feira (28/1). A interdição ocorre na altura do quilômetro 669, no sentido Santa Catarina, no trecho que passa por Guaratuba, no Litoral do Paraná.

As primeiras informações apontam que a ocorrência envolveu dois caminhões carregados com peixes. Há vítimas no local do acidente, mas, até o momento, o estado de saúde delas não foi informado oficialmente.

A carga dos caminhões está espalhada pela pista, o que complica ainda mais o trabalho para liberação do trecho.

De acordo com dados apresentados no telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, a concessionária responsável pelo trecho já foi acionada para prestar atendimento médico às vítimas. A pista permanece totalmente interditada, e não há previsão para a liberação do tráfego.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google