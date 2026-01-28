BR-376 tem interdição total após grave acidente envolvendo dois caminhões carregados com peixe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente provoca um congestionamento de pelo menos três quilômetros na BR-376, na manhã desta quarta-feira (28/1). A interdição ocorre na altura do quilômetro 669, no sentido Santa Catarina, no trecho que passa por Guaratuba, no Litoral do Paraná.

As primeiras informações apontam que a ocorrência envolveu dois caminhões carregados com peixes. Há vítimas no local do acidente, mas, até o momento, o estado de saúde delas não foi informado oficialmente.

A carga dos caminhões está espalhada pela pista, o que complica ainda mais o trabalho para liberação do trecho.

De acordo com dados apresentados no telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, a concessionária responsável pelo trecho já foi acionada para prestar atendimento médico às vítimas. A pista permanece totalmente interditada, e não há previsão para a liberação do tráfego.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉