Novo Terminal Capão da Imbuia e UPA Cajuru revitalizada serão entregues

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, assinará nesta quarta-feira (28/1) a ordem de serviço para o início das obras do novo Terminal Capão da Imbuia e reabrirá a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cajuru após revitalização. A assinatura ocorrerá às 10h na praça da Rua da Cidadania do Cajuru, enquanto a reabertura da UPA está marcada para as 11h, com atendimento ao público a partir das 13h.

O novo Terminal Capão da Imbuia será construído entre as ruas Professor Nivaldo Braga e Professora Olga Balster, ao lado da estrutura existente. O objetivo é ampliar a oferta de linhas de ônibus, aumentar a capacidade de atendimento e proporcionar mais conforto aos passageiros, além de requalificar a infraestrutura urbana do entorno.

A UPA Cajuru passou por obras de revitalização com investimento de mais de R$ 1 milhão, majoritariamente do tesouro municipal. As melhorias incluem um novo sistema de segurança, com portas de escape e botão do pânico, além de um novo modelo para os consultórios do Circuito Direcionado de Atendimento (CDA). Essas mudanças tornam a UPA Cajuru um projeto piloto para futuras adequações em outros serviços de urgência e emergência do município.

Ambos os projetos fazem parte do PRO Curitiba, programa de obras e revitalizações que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões na cidade. O novo terminal e a UPA revitalizada visam melhorar a infraestrutura e os serviços públicos oferecidos à população curitibana.