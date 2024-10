Cadelinha roubada na RMC é encontrada após venda suspeita

Uma cadelinha filhote da raça shih tzu, que havia sido roubada em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, voltou para casa no início da noite desta terça-feira (29). Para o alívio da família que mora no bairro Cidade Jardim, a pequena ‘Tequila’ voltou para casa após uma venda suspeita.

“O meliante foi vender por R$ 200. Aí quem comprou suspeito que era roubada. Eles compraram e agora correram atrás para nos entregar”, contou Alvaro Martini para a reportagem da Tribuna.

A cadelinha de apenas dois meses da raça shitzu foi roubada após um homem sondar a casa da família e furtar o pet pelo portão. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito.

Denuncie!

A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

