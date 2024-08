A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou um cachorro que havia sido abandonado em uma residência, no bairro Campo de Santana, em Curitiba. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (31).

As diligências tiveram início após uma testemunha comparecer na delegacia da PCPR e denunciar a situação do animal. O cão estava preso no quintal da residência há aproximadamente dois anos e sobrevivia no local com ajuda dos vizinhos que disponibilizavam água e comida através das grades.

“Com base nas informações repassadas, os policiais civis foram ao local e confirmaram a situação de abandono e maus-tratos, verificando ainda que a casa está desabitada há muitos meses. Adentramos no local e resgatamos o cachorro”, explica o delegado da PCPR Fabiano Oliveira.

O animal foi entregue à testemunha que relatou o fato e se prontificou a prestar os cuidados necessários.

As investigações continuam a fim de localizar e responsabilizar os culpados pelos crimes cometidos.

Denuncie!

A PCPR solicita a ajuda da população com informações de denúncias referente a maus-tratos a animais. A denúncia pode ser registrada presencialmente na delegacia mais próxima ou de forma anônima pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

O cidadão também pode registrar a denúncia ou o boletim de ocorrência de forma online através do site.

