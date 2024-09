Brigadeiro de maconha na grande Curitiba? Polícia prende “confeiteiro”

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por confeccionar brigadeiro de maconha. A ação ocorreu na última sexta-feira (13), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Foram encontrados no local da prisão quatro blocos de massa de maconha totalizando 601 gramas, duas balanças de precisão e dois celulares.

“Ele foi capturado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na residência, apreendemos 80 litros da substância, além de quantias de maconha separadas em pó, blocos e massa”, contou o delegado Lucas Maia.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema penitenciário.

Ajude a denunciar

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

