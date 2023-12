BR-376 interditada após caminhão tombar e vazar carga corrosiva na pista

Um acidente envolvendo um caminhão com carga corrosiva interditou totalmente por algumas horas a BR-376, na região do Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, na manhã deste sábado (30). Por volta das 9h40 uma das faixas tinha sido liberada.

O veículo tombou no km 514 e deixou duas pessoas levemente feridas. É necessário cuidado na hora da remoção do caminhão, pois o produto corrosivo que estava sendo levado oferece risco ao ser inalado.

>> Movimento é intenso nas estradas do Paraná; acompanhe em tempo real

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste sábado a pista sentido Curitiba estava totalmente bloqueada. Já sentido Ponta Grossa o bloqueio é parcial.

A PRF informa que o fluxo de veículos está sendo desviado pela PR-151, em Palmeira. Não há previsão de liberação da BR-376.

