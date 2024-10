BR-376 fica horas interditada após grave acidente ao lado de área de escape

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, deixou a rodovia interditada na manhã desta quarta-feira (16). Uma colisão traseira entre caminhões deixou um motorista preso nas ferragens. O acidente ocorreu no sentido Santa Catarina, ao lado de uma área de escape.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi no km 667, sentido Santa Catarina, bem ao lado de uma área de escape. Com a pancada, um dos caminhões bateu fortemente no acostamento. A área de escape, por sinal, evitou um grave acidente neste fim de semana. Assista ao vídeo!

Um helicóptero foi chamado para atender a ocorrência, interditando a pista para o pouso da aeronave.

Poucos minutos após o atendimento que contou com a colaboração da concessionária Arteris Litoral Sul, as duas faixas foram liberadas ao trânsito.

