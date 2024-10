Tomba ou bate? Caminhoneiro tem momento de tensão ao utilizar área de escape na BR-376

A área de escape do Km 667 da BR 376, na região de Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina, salvou mais vidas neste sábado (12). Vídeo revelado pela concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, mostra o veículo desviando de outros caminhões até chegar ao equipamento de desaceleração, parando em segurança, mas tombado.

Até isso ocorrer, porém, o motorista teve momentos de tensão na “boleia”. Após falha nos freios, o condutor do caminhão que carregava 30 toneladas de carne chegou a percorrer a parte lateral da área de escape, até “cair” para a brita e tombar desacelerado.

Na imagem de vídeo é possível ver o caminhão atravessando a pista, na frente de outros caminhões, para adentar na área de escape. Ele não consegue entrar direto na caixa de brita, que reduz a velocidade dos veículos, e acabou tombando. Ninguém ficou ferido. Assista ao vídeo abaixo:

