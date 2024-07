Momentos de tensão! O motorista de um caminhão viveu momentos de pura emoção ao volante após perder o freio na descida da Serra do Mar na BR-376, no trecho entre Curitiba e Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente gerou bloqueio na pista pelo menos até às 5h50.

Segundo a PRF o caminhoneiro tentou acessar a área de escape da rodovia no quilômetro 667 após sentir a falha no freio do veículo, mas não conseguiu. Ele então seguiu serra abaixo derrubando a carga pela rodovia até conseguir parar em uma área de canteiro central.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves e precisaram de atendimento médico das equipes de resgate da concessionária que administra o trecho.

Havia congestionamento ainda na manhã desta sexta-feira por causa do acidente.

Carga ficou espalhada pela pista após caminhão ter problema nos freios. Foto: Divulgação/PRF.

