O movimento na BR-277, estrada que liga o Litoral do Paraná a Curitiba está com fluxo intenso na manhã desta segunda-feira (09). Com a volta das férias, muitos motoristas optaram por pegar a estrada nesta manhã e, assim, gerando muito movimento.

Siga abaixo como está o fluxo nas estradas que ligam as praias do Paraná e Santa Catarina à capital.

+Leia mais! Terroristas comemoram decreto de Lula, confundindo com “intervenção militar”

BR-277 engarrafada

O fluxo de veículos sentido Curitiba é intenso na BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Segundo o DER, são 18 quilômetros de congestionamento sentido Curitiba. O final da fila está perto do quilômetro 24 da via.

BR-376 tem fluxo normal

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo na BR-376, que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina o fluxo de veículos é considerado normal e sem filas. Já no sentido oposto, 6 km de congestionamento.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter