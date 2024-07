A BR-277 está interditada nos dois sentidos na manhã desta terça-feira (09) para atendimento a um acidente que provocou a morte de um homem no acesso à Avenida Ayrton Senna da Silva, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma batida no km 0,4 da BR 277, entre um caminhão e uma motocicleta resultou no óbito do condutor da moto. A PRF aguarda a perícia no local para liberar as pistas.

De acordo com EPR Litoral, concessionária responsável pelo trecho, o congestionamento é de 7 quilômetros no sentido Paranaguá e de 3 quilômetros na pista sentido Curitiba. Mais informações pelo 0800 277 0153.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”