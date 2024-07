Um farmacêutico que trabalha no bairro Jardim Social, em Curitiba, clama por justiça. O carro dele foi furtado no primeiro dia de julho e após uma semana, ele não tem informação do veículo que não foi quitado. A revolta é gigante, ainda mais depois que ele assistiu a ação criminosa nas câmeras de segurança do bairro.

Segundo a vítima, que pediu para a reportagem da Tribuna do Paraná não ter o nome mencionado por temer pela segurança, o furto de um Voyage Branco placas BDB 6J41 ano 2019 ocorreu na Rua Monte Castelo, número 43, no bairro Tarumã, pouco depois do meio-dia.

“O carro está no nome da minha mãe, não tem seguro e utilizo para o trabalho. Vai demorar para quitar”, desabafou o rapaz, que procurou a Tribuna para denunciar o crime.

Esperança zero!

Uma semana após o furto o farmacêutico diz não ter mais grandes esperanças em recuperar o carro, mas ele espera que os autores do furto sejam presos. “O que eu quero é justiça, e que outras pessoas não passem pelo mesmo que eu passei. Acredito que o carro possa ter passado na Monte Castelo entre 12:10 e 12:30, e em seguida o carro dos ladrões, que aparenta ser um Gol avança”, disse a vítima que repassou imagens de câmeras de segurança para a Polícia Civil.

Sabe de algo? Denuncie!

Caso tenha alguma informação que possa ajudar na investigação, entre em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos pelo telefone (41) 3314-6400.

E aí, Polícia Civil?

A reportagem cobrou um posicionamento da Polícia Civil sobre o roubo, mas ainda não recebeu uma resposta até a publicação desta matéria.

