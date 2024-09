BR-277 tem faixa e acostamento interditados por risco grande a motoristas

A BR-277 está com a faixa 2 e o acostamento interditados no km 41 no sentido Paranaguá, desde o começo da manhã deste domingo (15). Desde às 7h34 existe apenas um ponto de movimentação de veículos no trecho.

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, equipes identificaram a presença de óleo na pista e trabalham na remoção do material. Não se sabe ao certo como isso ocorreu. A orientação ao passar pelo local, é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização.

Vale reforçar que é preciso dirigir com cuidado com atenção pela BR-277 na Serra do Mar devido ao registro de garoa.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?