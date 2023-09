Um atropelamento resultou em uma pessoa morta e outra ferida com gravidade, na manhã deste sábado (16), em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba. Um helicóptero do Batalhão Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima para o Hospital Cajuru.

Não se tem oficialmente as causas do atropelamento na BR-116, e se o responsável pela condução do veículo parou para atender as vítimas. Os nomes dos atropelados não foram informados

Sabe-se que a pessoa que não resistiu aos ferimentos era um homem. Uma mulher foi transportada ao Cajuru. De acordo com concessionária Arteris Planalto Sul, a pista sentido São Paulo ficou interditada e o tráfego está no sistema pare e siga.

