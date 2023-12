Uma idosa ficou gravemente ferida no final da tarde desta quarta-feira (13), em Curitiba, após a explosão de um botijão de gás que danificou todo o apartamento da vítima que localizado na Rua Almir Nelson de Almeida, no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

+ Leia mais: Motociclista em fuga alucinada voa em lombada na RMC; Vídeo!

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima de 63 anos sofreu queimaduras em 45% do corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser encaminhada ao Hospital Evangélico. Na chegada da equipe no local, a idosa já estava sendo atendida por populares.

+ Leia também: IPVA 2024: Calendário de pagamentos é revelado e chega com novidade

O impacto da explosão atingiu todos os cômodos do apartamento de 55m², causando diversos danos à edificação. Apartamentos vizinhos também chegaram a ser atingidos, mas com pequenos danos. A equipe de Fiscalização e Segurança de Edificações (COSEDI) e da COPEL foram acionados para avaliar as condições do local.

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa