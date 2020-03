Para ajudar na prevenção da transmissão do novo coronavírus, o Grupo Boticário, que detém as marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box, vai doar 1,7 tonelada de álcool gel 78% da linha de cosméticos Cuide-se Bem para o sistema de saúde pública de Curitiba, cidade onde fica a sede da empresa.

Além da doação, a companhia também reforça a importância de lavar as mãos com água e sabão. Para a empresa, o gesto não trata-se apenas de autocuidado, mas “de uma prática de amor e consideração com todos ao redor”, reforça a marca em nota.

Ambev produz álcool gel para hospitais

A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) anunciou na última terça-feira (17) que está produzindo álcool gel para hospitais públicos municipais para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde há maior concentração de casos de novo coronavírus. A empresa pretende produzir 500 mil garrafas.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).