Após quatro dias de buscas na região da Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do Paraná, o Corpo de Bombeiros suspendeu no domingo (4), as operações com os militares na região. Não foi possível confirmar a queda de nenhum objeto ou mesmo uma possível aeronave conforme foi especulada na quinta-feira (01) quando pessoas relataram um barulho seguido de fumaça na região de mata.

A Corpo de Bombeiros percorreu mais 200 mil metros quadrados na mata, utilizando drones e aeronaves com câmeras termais na busca de uma informação concreta. Por não existir indícios dentro da mata, os militares decidiram finalizar a missão.

“Não existe nenhuma aeronave desaparecida conforme a Aeronáutica. Não se tem árvore quebrada ou área queimada, não existe risco de incêndio, por isso iremos suspender as operações e aguardar novas informações e demais testemunhas”, disse o major Gabriel.

