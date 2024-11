Bloqueio em rua vai complicar trânsito de bairro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (04), o bairro Capão Raso, em Curitiba, vai ter uma mudança importante no trânsito. A Rua Bôrtolo Gusso terá bloqueio total devido a execução das obras de pavimentação do lote 2 do projeto Novo Inter 2.

Segundo a prefeitura, a interrupção na Bôrtolo Gusso ocorre no trecho entre a Avenida Brasília e a Rua Delegado Naby Paraná. A previsão de bloqueio é de em torno de 45 dias.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), duas opções de desvio para os motoristas irão ajudar: primeiro pelas ruas Clara Polsin, Brasílio Ribas e Maestro Francisco Antonello; a segunda alternativa é seguir pelas ruas Pedro Américo, Rodolpho Senff Júnior e Delegado Naby Paraná.

Durante esse período, a Setran recomenda que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias que serão instaladas na área. Agentes de trânsito farão o monitoramento do tráfego na região nos primeiros dias.