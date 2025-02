Bloco de Carnaval altera trânsito em bairro populoso de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (23), o bloco Garibaldis e Sacis vai agitar o bairro Sítio Cercado, em Curitiba, com muita folia e samba. Para garantir a segurança dos participantes e a fluidez do tráfego, bloqueios de trânsito serão feitos na região das 15 horas às 20 horas.

A Rua São José dos Pinhais, onde o bloco fará o desfile, ficará bloqueada entre a Nova Aurora e a Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares. Os demais bloqueios serão nas ruas Desembargador Francisco de Paula Xavier Filho, Lupionópolis, Luiz Gurgel do Amaral Valente, Professora Luiza Borges Fanini e Moysés Gutztein. Todas essas vias serão bloqueadas no trecho entre a Antônio Simões de Oliveira e a Pedro Airton Zimmermann.

O evento contará com o apoio da Guarda Municipal e da Fundação Cultural de Curitiba, que irão organizar o fluxo.

Linhas de ônibus terão desvios em Curitiba neste domingo

Com os bloqueios duas linhas de ônibus terão desvios entre 13 horas e 21 horas: a linha 524 – Bairro Novo B/C pelas ruas Agenor Antônio Rodrigues e Jussara, sentido Terminal Sítio Cercado; e a linha 541 – Bairro Novo A pelas ruas Jussara, Tijucas do Sul e Izaac Ferreira da Cruz, sentido Terminal Sítio Cercado, e pelas ruas Izaac Ferreira da Cruz, Tijucas do Sul, Celeste Tortato Gabardo, Filósofo Huberto Rohden e Ourizona, sentido bairro.