Fernando e Sorocaba levam 89 mil pessoas ao litoral em show com mergulho no mar e churrasco

A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba agitou o palco de Matinhos, no litoral do Paraná, na noite de sexta-feira (21). Os cantores foram a penúltima atração da programação do Verão Maior, que está no último fim de semana de shows gratuitos. Fernando e Sorocaba levaram 89 mil pessoas às areias.

Durante o show, o cantor Sorocaba, dupla de Fernando, mergulhou no mar e surpreendeu o público. E não parou por aí, o músico também se misturou com os fãs para tocar alguns “modões”, como ‘Boate Azul’ e ‘Saudade da Minha Terra’.

A apresentação contou com muitas luzes, fogos e surpresas. A terceira foi uma churrasqueira montada no palco. Os músicos distribuíram carne ao público, inclusive usando drones.

Programação de shows no litoral do Paraná termina neste sábado

A programação do Verão Maior Paraná 2025 termina neste sábado (22) com a apresentação da banda de rock Titãs, que encerra o festival em Matinhos. Já em Pontal do Paraná, o encerramento fica por conta de Rick & Renner, que repetem a dose de sucesso após a edição 2023/2024, quando arrastaram 15 mil pessoas no mesmo local. Ambas apresentações estão marcadas para às 22 horas.