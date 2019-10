A Biblioteca Pública do Paraná lançou, nesta quinta-feira (26), o projeto Livro Novo, uma campanha voluntária para atualizar seu acervo e aumentar a quantidade de títulos disponíveis para pesquisa e empréstimo. Realizada em parceria com a Livraria da Vila e as Livrarias Curitiba, a iniciativa estimula a compra de qualquer obra, sem gênero ou preço estipulado, que poderá ser depositada em urnas disponibilizadas nas lojas participantes espalhadas pela cidade.

Além dos lançamentos, o público também pode escolher entre as sugestões reunidas pela Biblioteca em uma lista com 25 livros que apareceram nos principais rankings de “melhores do ano” dos últimos 10 anos — além de reedições e resgates literários importantes. Os exemplares doados ficarão em destaque nas salas da BPP, bem como os nomes dos doadores que se identificarem por meio de cupons disponíveis nas livrarias.

A Biblioteca Pública do Paraná possui um dos maiores e mais importantes acervos do país, com mais de 700 mil volumes. São cerca de 310 mil títulos, nacionais e estrangeiros, em todas as áreas do conhecimento. “Apesar desse enorme acervo, nossa busca pela atualização é constante. O projeto surgiu para trazer os leitores para perto da Biblioteca. Quem lê e acompanha os lançamentos vai poder colaborar com essa modernização do acervo. É uma maneira de interagir com esse público e manter nossa Biblioteca sempre dinâmica e atual”, explica Ilana Lerner, diretora da BPP.

O projeto Livro Novo conta com urnas disponíveis na Livraria da Vila do Pátio Batel e nas Livrarias Curitiba da Boca Maldita, Shopping Palladium e ParkShopping Barigüi. Na Livraria da Vila, o público tem direito a 10% de desconto na compra de títulos para doação.

Livraria da Vila (Piso L3, loja 314)

Pátio Batel

Avenida do Batel, nº 1868 — (41) 3778-7150

Livrarias Curitiba

Shopping Palladium (Piso L2, loja 2047)

Avenida Presidente Kennedy, nº. 4121 — (41) 3330-6777

ParkShopping Barigüi (Loja T17)

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº. 600 — (41) 3330-5165

Boca Maldita

Avenida Luiz Xavier n°.78 — (41) 3330-513