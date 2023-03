Um dos cruzamentos mais caóticos de Curitiba, na Rua Eduardo Sprada com a Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, na CIC, ficou completamente travado após um acidente entre um biarticulado e um caminhão, no começo da tarde desta quinta-feira (09).

Por sorte o ônibus estava vazio e ninguém se feriu. Já o trânsito ficou ainda mais caótico, com o ônibus gigante bloqueando o trecho por completo.

Segundo informações do local, o biarticulado foi atingido na lateral e, desgovernado, acetou um poste que fica na esquina do cruzamento. O poste foi danificado e muitos fios ficaram caídos no chão.

Foto: Gustavo Marques/Tribuna do Paraná

