Um ciclista de 29 anos foi atropelado por um ônibus biarticulado enquanto atravessava uma ciclofaixa da Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Hauer, nesta sexta-feira (4). O acidente – o terceiro do dia envolvendo ônibus do transporte público, um deles com morte – foi por volta do meio-dia, quase na esquina com a Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros.

Uma ambulância do Siate fez atendimento no local e a vítima, que sofreu ferimentos moderados, foi encaminhada ao Hospital Cajuru.

O comerciante Darcy Fabris, de 79 anos, que tem uma loja de peças de bicicleta na região, afirmou que o local sofre com a falta de sinalização. “Esse cruzamento da ciclofaixa é um perigo. O rapaz, que vinha do sentido Centro, foi atravessar a canaleta e não morreu por sorte”, explicou ele. Segundo Fabris, um pequeno descuido dos ciclistas pode ser fatal, já que o ônibus biarticulado não consegue frear a tempo.

Casos

A manhã de sexta-feira foi de tragédias com o transporte público em Curitiba. Por volta das 8h15, um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso atropelou uma mulher de 57 anos na canaleta da Avenida República Argentina, perto do cruzamento com a Avenida Iguaçu. A vítima foi socorrida no local, mas não resistiu e morreu.

Depois, três passageiras de um ônibus da linha Inter 2 ficaram feridas depois que o coletivo bateu em um carro no cruzamento da Avenida Mário Tourinho com a Rua Princesa Izabel, no bairro Seminário. Ninguém teve ferimentos graves.