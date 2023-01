Um bebê de 10 meses morreu na sexta-feira (20) em um grave acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança teria caído da cabine de um caminhão-baú.

Conforme a PRF, o bebê teria caído da cabine junto com a sua mãe, quando um segundo caminhão que vinha logo atrás não teria tido tempo de frear. A porta teria aberto durante uma curva.

Ainda segundo a PRF, os dois caíram porque a criança estava fora da cadeirinha. A mãe foi socorrida com ferimentos moderados.

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira. O corpo do bebê, identificado como Pedro Henrique Pereira de Moreira, foi enterrado na tarde de sábado (21), em Curitiba.