Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um motorista atropelou um cachorro em Paranaguá, Litoral do Paraná, e depois fugiu sem socorrer o animal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PCPR), pois há suspeita de que o atropelamento tenha ocorrido de propósito.

No sábado (21), a PCPR divulgou imagens e é possível ver que o cachorro anda pela rua, quando o condutor do carro desvia o trajeto e passa com a roda dianteira e traseira por cima dele.

Segundo o portal G1 Paraná, o atropelamento foi na terça-feira (17) e o suspeito, conforme informou a PCPR, já foi localizado. Não há informações sobre o estado de saúde do cachorro.

O suspeito deve prestar depoimento na próxima semana.

Como denunciar

Maltratar animais é crime. Qualquer pessoa que tenha visto alguém praticando maus-tratos pode fazer o registro.Segundo a PCPR, denúncias podem ser feitas pela internet na Delegacia Online. Também é possível ir até a uma delegacia.