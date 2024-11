Bazar no Batel reúne peças novas e usadas por valores acessíveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (29) e sábado (30) acontecerá o bazar do Provopar, no bairro Batel, em Curitiba. O destaque desta edição são as roupas da moda primavera/verão. O evento será na Rua Hermes Fontes, 315, das 9 horas às 15 horas.

De acordo com a organização do evento, além dos preços atrativos, os participantes encontrarão variedade de roupas femininas, masculinas e infantis; peças novas com preços acessíveis e peças usadas em bom estado.

Ao adquirir as roupas do bazar, os clientes ajudarão a financiar as ações do PROVOPAR, programa que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviço – Bazar do Provopar

Data: 29 e 30 de novembro

Horário: Das 9h às 15h

Local: Rua Hermes Fontes, 315, bairro Batel – Curitiba