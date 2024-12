Bazar em Curitiba tem roupas com preço único de R$ 5 para adultos e crianças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP), em Curitiba, vai promover a partir desta segunda-feira (16), o “Liquida Bazar” beneficente com roupas seminovas e usadas, femininas, masculinas e infantis, com preço único de R$ 5.

A Associação dos Deficientes Físicos promove semanalmente um bazar beneficente, mas por ser próxima ao Natal, a organização acredita que esta edição é mais do “especial”.

Além de utilizar o dinheiro arrecadado para custeios do local, que fornece atendimento gratuito para pessoas com deficiência física nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, entre outros, a renda colabora em projetos esportivos.

Foto: Divulgação/ADFP

“O bazar é muito importante para a ADFP, é uma fonte de recursos que possibilita uma reabilitação gratuita, tendo estrutura e profissionais que são arcados com os projetos”, disse Alexandre de Oliveira, presidente da Associação dos Deficientes Físicos.

Serviço

Bazar da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP)

Dias: 16,17,18,19 e 20 de dezembro

Horário: das 8h às 17 horas

Endereço: Rua XV de Novembro, 2765, Alto da XV, Curitiba