Bazar em Curitiba faz liquidação e vende roupas ao preço máximo de R$ 5

A Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP), em Curitiba, vai promover uma bazar beneficente no fim do mês de agosto, com roupas femininas, masculinas e infantis, em uma grande liquidação. Durante o bazar, todas as peças vão custar no máximo R$ 5.

A Associação dos Deficientes Físicos promove semanalmente um bazar, mas este é especial. Além de utilizar o dinheiro arrecadado para custeios do local, que fornece atendimento gratuito para pessoas com deficiência física nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, entre outros, a renda colabora em projetos esportivos.

Foto: Divulgação/ADFP

Um bom exemplo é a Carminha Celestina Oliveira, de 33 anos, natural de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, que reside em Curitiba há alguns anos, onde treina na Academia Mestre Kato, pelo projeto de esgrima coordenado pela Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP). Carminha vai disputar os Jogos Paralímpicos Paris 2024, na modalidade da esgrima em cadeira de rodas.

“Muitos chegam na maca, são auxiliados na reabilitação e viram atletas profissionais. O bazar é muito importante para a ADFP, é uma fonte de recursos que possibilita uma reabilitação gratuita, tendo estrutura e profissionais que são arcados com os projetos”, disse Alexandre de Oliveira, presidente da Associação dos Deficientes Físicos.

Serviço

Bazar da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP)

Dias: 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto

Horário: das 8h às 17 horas

Endereço: Rua XV de Novembro, 2765, Alto da XV, Curitiba

Foto: Divulgação/ADFP

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!