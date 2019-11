Ajudar a manter um projeto social bem legal e comprar produtos importados com preços bem acessíveis. Essa é a proposta do grande bazar promovido pelo Projeto Nova Terra neste domingo (1º de dezembro), a partir das 9h, no bairro Atuba, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. São produtos eletrônicos, brinquedos, perfumes e outros produtos doados pela Receita Federal.

A distribuição de senhas começa às 9h e só será permitida a venda para pessoas maiores de 18 anos com apresentação de documento de identificação, como RG ou CPF. O valor máximo permitido para compras é de R$700 por CPF, ou um produto apenas no caso de valor acima dos R$700. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou cartão, com a possibilidade de parcelamento em até 3 vezes.

Participando deste bazar beneficente, além de economizar, você vai contribuir diretamente com as crianças atendidas pelo Projeto Nova Terra, que atua há dez anos na cidade de Colombo, atendendo a cerca de 110 crianças. O bazar será na sede do projeto, na Rua Enemézio do Rosário Júnior, 350, no bairro Atuba.

Confira alguns dos produtos à venda e seus preços:

Perfume Angel 100ml: R$ 300.

Perfume CK 2 U 100ml: R$ 120.

Impressora Laser Jet Pro M102w: R$ 450.

Volante para Playstaion 4 Driving force G29: R$ 850.

Relógio inteligente I Watch séries 3: R$ 1.170.

Smartphone Iphone 7 Plus: R$ 2.600.

Barbeador Philips QT4015: R$ 150.