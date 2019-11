De quinta (28) a domingo (1° de dezembro) o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie realiza um bazar beneficente de itens apreendidos pela Receita Federal no Paraná. Serão distribuídas 250 senhas por dia, por ordem de chegada, a partir das 9h. As vendas propriamente ditas serão das 9h às 17h, quinta, sexta, sábado e domingo. O valor arrecadado será revertido em prol do Hospital, que realiza cerca de 90% dos seus atendimentos pelo SUS.

Serão vendidos com preços bem abaixo do valor de mercado eletrônicos, ferramentas, materiais de pesca, brinquedos, vestuário, perfumes, cosméticos e eletroportáteis. O limite de compra por CPF é de R$ 700 ou, caso o valor do produto seja superior, uma compra apenas. Cada participante terá apenas 10 minutos para efetuar a escolha do produto e mais 5 minutos para pagar. Serão apenas 10 pessoas por vez dentro da sala em que estarão os produtos.

O bazar vai acontecer na sede do Evangélico, na Alameda Augusto Stelfeld, 1908, bairro Bigorrilho. É necessário levar o CPF. Serão aceitos pagamentos em dinheiro, cartões de crédito e débito. Não será permitida a entrada com bolsas e sacolas, mas haverá guarda-volumes no local.

