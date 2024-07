Bazar Caçamba do bem tem itens de luxo e peças a partir de R$ 2 em Curitiba

Nesta sexta e sábado, dias 2 e 3 de agosto, o Caçamba do Bem vai unir a inauguração do seu novo espaço ao tradicional bazar trimestral, conhecido pelos bons preços e pela sustentabilidade. O bazar ocorrerá das 9h às 16h, na Av. Manoel Ribas, 2658. Não perca a oportunidade de encontrar artigos de luxos e peças incríveis a partir de R$ 2.

Além de uma grande variedade de itens, o bazar contará com produtos de lojas parceiras que oferecerão descontos atrativos de até 70%. Entre as lojas confirmadas estão Puppi Ceramiche, Raffinato e Ner Casa de Luz, que trarão várias oportunidades imperdíveis.

Além das lojas, o bazar conta com oportunidades para quem busca boas compras e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa sustentável e solidária. O bazar oferece opções para quem está construindo e também decorando, itens como cubas, pias, itens para banheiro, pisos, móveis planejados, móveis soltos, portas e objetos de decoração.

O Caçamba do Bem, um dos projetos pioneiros de sustentabilidade e mercado de segunda mão na área da arquitetura e design, continua a crescer e espalhar sua corrente de transformação. Originalmente iniciado na garagem da casa da fundadora, a designer de interiores Marília Bender Almeida, o projeto agora está se mudando para sua maior locação, um barracão de 130m², prometendo transformar ainda mais descartes em oportunidades.

O Caçamba do Bem opera sob a crença de que “o material da construção civil mais sustentável é aquele que já existe”. Marília defende a necessidade de um novo formato de construção, onde o que não serve mais para um pode ser útil para outro. Com uma forte iniciativa e inúmeros planos futuros, o Caçamba do Bem se compromete a investir cada vez mais nesse segmento, reduzindo o impacto dos resíduos da construção civil.

Fique atento às redes sociais oficiais da @cacambadobem, pois sempre há novidades. A entrada no bazar é gratuita e os visitantes terão a comodidade de um espaço seguro para estacionar seus carros na rua em frente ao barracão.

