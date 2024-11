Bar flutuante da Heineken em Curitiba encerra com doação inesperada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Doze associações do Ecocidadão receberam mil mudas de plantas ornamentais, nesta semana. As plantas foram usadas em um evento da Heineken na Pedreira Paulo Leminski e foram doadas pela empresa em parceria com a consultora de sustentabilidade da Agência Atenas, Andréa Sender White.

De acordo com a diretora de Educação Ambiental, Leila Zem, as mudas foram retiradas da Pedreira por equipes da Secretaria do Meio Ambiente e foram entregues nas associações do Ecocidadão na segunda (25) e terça-feira (26).

“As mudas foram plantadas nas áreas internas e externas dos barracões e vão deixar ainda mais bonitas as associações. São plantas ornamentais que acabariam se perdendo e agora serão cuidadas e viverão muito mais tempo sendo cuidadas pelos associados do Ecocidadão”, disse Leila.

Para a catadora de materiais recicláveis do Ecocidadão Terra Santa, no Tatuquara, Karine Greice Nascimento da Silva, as mudas de plantas vão deixar o ambiente de trabalho mais sustentável.

“Muito legal essa doação e veio numa boa hora, porque trabalhamos com recicláveis e o verde sempre traz coisas boas, vai melhorar o visual e deixar o ambiente mais alegre, além de ajudar o meio ambiente”, disse Karine.

A presidente da Associação Terra Santa, Cleidiane Pires Ramos Naginski, destacou a importância do Ecocidadão para as famílias. “O programa do Ecocidadão ajuda a melhorar a renda dos catadores e dos familiares, e também ajuda o meio ambiente porque diminui a quantidade de rejeitos que vão para o aterro sanitário”, afirmou Cleidiane.

Ecocidadão

As associações de catadores de material reciclável do Ecocidadão recebem, fazem a triagem e comercializam resíduos da coleta seletiva da cidade. O programa, coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visa melhorar a qualidade de vida dos catadores e fortalecer a rede de coleta e separação de materiais também reutilizáveis.

Cada associação participante tem remuneração conforme a quantidade de material recebido, valor que é utilizado para cobrir as despesas. O lucro vem da venda dos materiais separados nos barracões instalados com a finalidade de atender esta etapa da cadeia dos resíduos recicláveis.