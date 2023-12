Você gosta de ostras? E tem habilidade para abri-las? Se respondeu sim para as duas perguntas, talvez você se interesse pelo lV Campeonato de Abridores de Ostras, competição curiosa que acontece em Curitiba neste sábado (16). O evento é promovido pelo bar A Ostra Bêbada, localizado no Centro da capital paranaense.

O vencedor da competição vai ganhar um barril de chopp de 50 litros. O evento começa às 16 horas e os interessados em participar devem fazer o cadastro online e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50. Com o pagamento da taxa, os competidores recebem um chopp de 500 ml.

O Campeonato de Abridores de Ostras também é realizado para celebrar o aniversário do bar. Além da competição, o evento também conta com música ao vivo até às 21 horas.

Como o campeonato é amador, antes do início da prova acontecerá uma breve aula para os iniciantes, na qual será ensinada duas formas de abrir ostras. Se tiver demanda, os organizadores do bar também vão realizar a competição na categoria profissional.

O objetivo é simples: o participante deve abrir a maior quantidade de ostras no tempo estipulado pelo bar. Na fase classificatória, serão 90 segundos. Nas quartas e semifinais serão três minutos. Já na final, os dois últimos competidores terão quatro minutos para mostrar as habilidades.

Se o participante rasgar a ostra ou quebrar a casca, ela valerá metade. Caso haja destruição da ostra ou da casca, será desconsiderada. Já caso haja sangue na ostra, o participante será desclassificado.

Na sexta-feira (15) o bar fez um aquecimento da prova na Rua XV de Novembro. Assista:

O Ostra Bêbada fica na Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95, no Centro de Curitiba.

