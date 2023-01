O Cosmos Gastrobar, estabelecimento comercial localizado no bairro Campina do Siqueira em Curitiba, resolveu lançou um drink para marcar o final do mandato de Jair Bolsonaro na presidência da República. O drink, chamado de “Tchau Bozo”, é composto de cachaça, jambu, frutas vermelhas e limão e vem numa lata de 269 ml.

Em uma postagem nesta quinta-feira (29) na rede social do Cosmos, foi anunciado o lançamento da bebida. “Finalmente acabou. Bora tombar o caminhão dos patriotas celebrando e sendo feliz com um país sem um presidente que despreza a democracia, os direitos humanos, as florestas”, diz trecho da postagem.

A venda do produto foi tão intensa que o estoque acabou em 40 minutos. Contudo, 1000 latas serão comercializadas nesta sexta-feira (30), a partir das 14 horas diretamente pelo delivery. O valor da lata é de R$ 19,90.