Uma baleia com cerca de 12 metros de comprimento foi encontrada morta em Praia de Leste, no munícipio de Pontal do Paraná, no Litoral paranaense, na manhã de terça-feira (10). Do gênero Balaenoptera, o animal não teve sua espécie identificada, devido ao seu avançado estado de decomposição. Pelo mesmo motivo, a causa da morte da baleia não pôde ser determinada.

Uma equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado no Litoral do Paraná pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), esteve no local do encalhe para avaliação do animal e coleta de amostras biológicas. Este material será analisado em laboratório, podendo auxiliar na identificação da espécie e contribuindo para pesquisas sobre a biologia e a saúde, desta baleia morta e de seu ambiente.

Foto: Divulgação/LEC-UFPR

Grande baleias ameaçadas

O gênero Balaenoptera inclui espécies de grandes baleias, como a baleia azul e a baleia-fin. De acordo com os pesquisadores, a degradação dos ambientes importantes para alimentação e reprodução, assim como efeitos das mudanças climáticas e as interações com poluentes, pesca e colisões com embarcações, ameaçam a conservação das baleias.

Intensamente caçadas no passado, as baleias hoje sofrem com ações humanas que afetam sua sobrevivência e condição de saúde. “Estes animais são verdadeiros engenheiros do oceano e responsáveis por uma boa parte da ciclagem de nutrientes e produtividade do oceano, conservá-las é importante para todos nós”, destaca Camila Domit, bióloga e coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR.

Foto: Divulgação/LEC-UFPR

Proteção, pesquisa e resgate de animais marinhos

Os pesquisadores do LEC/UFPR, que atuam no Litoral do Paraná no trecho 6 do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), contaram com o apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná nesta ação, na execução do Protocolo de Encalhe de Animais Marinhos no litoral do Paraná (PRAE).

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.

