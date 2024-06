Quatro grandes bairros de Curitiba podem ter problemas no abastecimento de água nesta quinta-feira (13). A Sanepar fará o serviço de adequação do sistema de energia em um reservatório de água tratada que pode influenciar na rotina dos moradores.

Segundo a companhia, Tatuquara, Campo de Santana, Umbará e Cidade Industrial podem ser afetados. O serviço será feito das 9h as 12h, e a normalização do abastecimento está prevista para as 23h30.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

