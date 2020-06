Oito barros de Curitiba estão passando por obras de pavimentação em avenidas que atravessam boa parte da cidade, especialmente nas regionais Portão e Pinheirinho. Os serviços na Presidente Arthur da Silva Bernardes e Presidente Wenceslau Braz começaram na segunda-feira (15) e irão passar perto das residências dos moradores do Portão, Vila Izabel, Santa Quitéria, Seminário, Parolin, Guaíra, Lindóia e Fanny.

O trabalho na Presidente Arthur da Silva Bernardes será realizado em etapas e deve durar 45 dias. A primeira compreende entre as ruas Doutor Edemir Silveira D’Avila e Francisco Klemtz, que abrange os bairros Santa Quitéria e Portão, atingindo quase dois quilômetros de extensão. Na segunda fase, as ruas Francisco Klemtz e Francisco Frischmann serão atingidas e por fim, a intervenção no pavimento irá chegar na Vila Izabel e no Seminário entre a Rua Tabajaras e a Avenida Sete de Setembro.

Rodrigo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, lembra que o motorista precisa redobrar a atenção neste período. “É importante que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela via, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização. Estamos fazendo um esforço enorme para realizar melhorias na cidade em tempo de pandemia e contamos com a colaboração dos curitibanos”, relatou Rodrigues.

Já na Avenida Presidente Wenceslau Braz, o trabalho de pavimentação deve ocorrer até o dia 15 de julho. Serão 2.435 metros que avançam pelos bairros Parolin, Guaíra, Lindóia e Fanny.

