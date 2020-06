Algumas ruas do bairro Água Verde, em Curitiba, terão mudanças importantes de sentido único que irão afetar diretamente o trânsito em toda a região a partir desta terça-feira (16). A principal delas ocorre na Rua Murilo do Amaral Ferreira, que terá impacto ao longo de seis quadras. A alteração faz parte do pedido do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e acatada pela Superintendência de Trânsito (Setran).

+Leia mais! Liberado calendário de pagamento do 3º lote do auxílio emergencial

A medida começa a valer a partir das 15 horas, mas durante todo o dia, agentes de trânsito estarão orientando os motoristas. Segundo Rosângela Battistella, superintendente de trânsito, a mudança vai proporcionar mais segurança aos condutores. “Eliminamos problemas de falta de visibilidade, conversões perigosas e manobras arriscadas nesses pontos”, relatou Rosângela.

Rua Murilo do Amaral Ferreira, que terá impacto ao longo de seis quadras. Foto: Google.

Outras mudanças no Água Verde

Na quarta-feira (17), o sentido único começa a valer na Rua Goiás, da Avenida dos Estados para a Rua Amazonas. Neste caso, o motorista vai precisar ficar mais atento, pois haverá mudança de preferencial em alguns cruzamentos. O motorista que estiver na Rua Engenheiro Niepce da Silva passa a ter preferência sobre aqueles da Rua Ponta Grossa. E o motorista que estiver na Rua Amazonas passa a ter a preferência no cruzamento com as ruas Morretes, Acre, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

“Essas intervenções seguem uma sequência da integração viária na região da Vila Izabel, pela Rua Álvaro Jorge, que em breve estará conectada ao futuro binário composto pela Avenida dos Estados e Rua Amazonas”, ressaltou a superintendente de Trânsito.

+Viu essa? Peguei covid-19 e agora? Veja o guia de isolamento social pros infectados em Curitiba

Desde o mês passado, outras ruas do Água Verde funcionam em mão única. A Travessa Capitão Clementino Paraná passou a ter sentido único de circulação da Avenida Água Verde para a Rua Guilherme Pugsley. Já a Rua Salustiano Cordeiro ganhou sentido único de circulação da Rua Guilherme Pugsley para a Rua Marquês do Paraná, e a Rua Marquês do Paraná passou a ter sentido único de circulação da Rua Salustiano Cordeiro para a Guilherme Pugsley.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?