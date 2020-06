O prefeito Rafael Greca (DEM) apelou para que passageiros do transporte público de Curitiba esperem pelo próximo ônibus ao invés de embarcar em um veículo que esteja com lotação elevada. Segundo ele, neste momento, é preciso disciplina e regras sanitárias para que a cidade passe por esse momento crítico de bandeira laranja – necessário para a não faltem UTIs na cidade – e evite um lockdown, quando a cidade é fechada por completo.

No vídeo, Greca explicou que a ideia do alerta laranja é restringir atividades para que no futuro a cidade tenha saúde e economia. “Como um pássaro com duas asas (saúde e economia). Com uma delas quebrada, não vamos a lugar nenhum”, disse. O vídeo foi publicado após protestos feitos por professores de educação física que pediam a reabertura das academias, cedida após pressão do setor.

Na questão da lotação no transporte público, Greca afirmou que a prefeitura está pagando e que a população deve ajudar, “Você me empurra para os ônibus lotados. Não, eu te peço que espere o próximo ônibus. Estou pagando pelos lugares vazios para que os ônibus funcionem com apenas 50% da lotação”, disse o prefeito, que ressaltou uma negociação com o governo do Estado no sentido de estender medidas para a região metropolitana. Desde segunda-feira (15), os motoristas não estão mais parando em pontos e estações tubo quando os ônibus estiverem com lotação máxima.

“Se todos juntos nós nos somarmos, vamos superar esta hora pesada e difícil. Não é com alegria que mando fechar atividades”, finalizou.

#CuritibaContraVírus Neste vídeo comento as novas Medidas Sanitárias de Curitiba para enfrentamento do Vírus Covid-19. Peço que o assista em sua integralidade e #FaçaSuaParte. Só com corresponsabilidade, somente JUNTOS, conseguiremos superar esta tribulação. Na busca do equilíbrio entre Saúde e Economia, para voltarmos a poder abrir toda a Cidade, não podemos ouvir interesses individuais, tampouco interesses alheios à causa da Saúde. Posted by Rafael Greca on Monday, June 15, 2020

