Bairros de Curitiba e região podem ficar sem água na próxima semana

Uma manutenção no reservatório de água tratada Santa Felicidade, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água na terça-feira (05) em dois bairros da capital, e um em Campo Magro, na Região Metropolitana.

De acordo com a Sanepar, devido a manutenção no reservatório, os bairros Santa Felicidade e Butiatuvinha, em Curitiba; e no Boa Vista, em Campo Magro podem ser afetados. O serviço será feito das 14h às 17h, e deve ser normalizado em torno das 23h30.

LEIA TAMBÉM:

>> Retirada de árvores continua em bairro de Curitiba. Atitude necessária? Opine!

>> Cães de terminal de Curitiba viram motivo de briga entre fiscais da Urbs e passageiros

A companhia paranaense responsável pelo abastecimento de água reforça que de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel pode ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Se preferir, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…