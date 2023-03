Moradores de bairros de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, enfrentam um início de semana sem água nas torneiras. Nesta segunda-feira (6), problemas operacionais na estação de tratamento de água de Colombo afetam o abastecimento na região. A Sanepar informa que as equipes trabalham na manutenção emergencial da estação Palmital, com trabalhos que devem ser concluídos até as 20h.

No município, podem ficar sem água regiões dos bairros: São Gabriel, Nossa Senhora das Graças, Santa Gema e Guaratuba. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 6h da manhã de terça-feira (7) e será de forma gradativa, segundo a empresa.

Com caixa-d’água

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

