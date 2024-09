Bairro de Curitiba fica sem água nesta quinta-feira para interligação de rede

Moradores do bairro Capão Raso, em Curitiba, podem ficar sem água ou enfrentar oscilação de pressão na rede de abastecimento da Sanepar, nesta quinta-feira (26). O motivo, conforme a empresa, é o trabalho de interligação de rede na Rua José Marcelino da Silva Jr, que terá início às 14h e deve ser concluído até as 16h.

Nos imóveis afetados, o abastecimento de água deve ser normalizado até as 19h de quinta-feira, de forma gradativa. Ainda segundo a Sanepar, os serviços programados podem ser cancelados ou adiados de acordo com as condições do tempo, por motivos técnicos ou outras razões.

VIU ESSA? Shopping de Curitiba fica entre os melhores do Brasil em experiência do cliente

Em situações como esta, a orientação da companhia para a população é a de fazer uso econômico da água, priorizando a água tratada para alimentação e higiene, sem desperdícios.

Para reclamar ou tirar dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?