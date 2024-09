Shopping de Curitiba fica entre os melhores do Brasil em experiência do cliente

O Jockey Plaza Shopping foi certificado como um dos shoppings brasileiros que entregam as melhores experiências aos seus clientes. O reconhecimento veio durante o Experience Awards Retail, uma premiação realizada pela SoluCX em parceria com Gouvêa Experience, que reconhece e certifica as empresas referência em Experiência do Cliente, segundo os próprios clientes.

Com cinco anos de atuação na cidade, o Jockey Plaza Shopping se posiciona como um shopping direcionado para diferentes públicos. “Passamos por grandes desafios nesses últimos anos, incluindo a pandemia, e hoje temos um shopping que possui um mix completo, democrático, com atrações para toda a família. Estamos focados em oferecer experiências cada vez mais completas para quem por aqui passa, e esse reconhecimento nos enche de orgulho principalmente por ser um percentual tão pequeno de shoppings certificados no país, e sermos o único com tão pouco tempo de lançado”, afirma o superintendente do shopping, Daniel Bueno.

“Receber o Experience Awards Retail mostra que estamos no caminho certo. Em pouco mais de cinco anos de atuação, já nos tornamos o shopping que mais oferece experiências para os clientes, de todas as idades. Nossa praça de eventos, com mais de 500 metros quadrados, permite oferecer para o público eventos grandiosos. Isso nos tornou conhecidos pelo ineditismo e atratividade de grandes parques, exposições e eventos que trazem a família ao shopping center, não apenas pela experiência da compra, mas para viver experiências inesquecíveis. Ser lembrado espontaneamente por milhares de entrevistados mostra que, mesmo sendo uma marca jovem, já temos grande relevância em nosso mercado”, comemora a gerente de marketing do Jockey, Michelle Cirqueira.

A metodologia utilizada na premiação é o NPS (Net Promoter Score), a métrica de satisfação do cliente mais popular do mercado. Por meio de um painel com mais de 1 milhão consumidores cadastrados, os clientes avaliam as marcas e deixam a sua percepção sobre elas, tornando a premiação 100% voz dos clientes. No site oficial da premiação é possível saber mais sobre a metodologia empregada.

VIU ESSA? Namorada do Elon Musk no Paraná? Polícia investiga caso curioso

Após a consolidação das opiniões, é estabelecida uma média de NPS em cada categoria. As marcas que atingirem o NPS de percepção acima da média da categoria, serão reconhecidas com a “Certificação Experience” e o selo “O Cliente Recomenda”, que mostra ao mercado e ao cliente final, o poder de recomendação da marca pelos próprios clientes.

De acordo com Tiago Serrano, CEO da SoluCX, o selo da certificação é um reconhecimento para as empresas que se preocupam com os clientes. “O Experience Awards possui a missão de valorizar as principais marcas do mercado que se destacam na valorização da experiência do cliente, expressando para milhares de consumidores os benefícios de cada uma delas e reconhecendo os esforços alcançados ao longo do ano”, diz.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?