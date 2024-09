Namorada do Elon Musk no Paraná? Polícia investiga caso curioso

Um golpista que afirmou para uma idosa ser o empresário bilionário Elon Musk, dono de companhias como a rede social X (antigo Twitter), a espacial SpaceX e a automotiva Tesla, está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. Uma idosa de 79 anos, moradora de Toledo, na região oeste do Paraná, é uma das vítimas go garanhão de araque, que fez ela acreditar em um namoro com o bilionário sul-africano.

A descoberta da ação criminosa por parte da polícia ocorreu na segunda-feira (23), quando a mulher decidiu comprar cartões de crédito da Apple. A atitude chamou a atenção e ela relatou que seriam para “seu namorado Elon Musk”, que ela acreditava ser dono da Apple.

“Ela acreditava estar namorando com o empresário Elon Musk, o qual pedia para que ela comprasse os cartões da sua empresa e, posteriormente, ele viria até o Brasil e lhe traria uma quantidade de dólares”, disse o delegado Rodrigo Batista.

A idosa informou ainda que gastou R$ 4 mil em cartões e enviava fotos dos objetos para o “namorado”. A polícia identificou que o número do telefone celular do golpista tem o código internacional da Nigéria.

A investigação segue em curso na busca da identificação de “Elon Musk”.

Quem é Elon Musk?

Elon Musk é um empresário sul-africano naturalizado americano, conhecido por seu papel fundamental na criação de empresas de destaque mundial em diferentes setores, como a Tesla, que revolucionou a indústria automotiva com seus carros elétricos, e a SpaceX, que impulsionou a corrida espacial privada com o objetivo de colonizar Marte.

Musk também esteve envolvido na fundação de empresas como PayPal, Neuralink, e tem interesses que vão desde inteligência artificial até transporte subterrâneo com o projeto The Boring Company. Visionário e controverso, ele é uma das figuras mais influentes da tecnologia e inovação no século XXI.

Recentemente entrou num embate com o ministro Alexandre de Morais, que mandou suspender a atuação de uma de suas empresas no Brasil, a X, antigo Twitter.

