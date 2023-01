A Axxel Telecom ampliou a cobertura de internet por fibra ótica no Paraná em 152%. Quando chegou ao estado em junho deste ano, a empresa chegava a 373 bairros e agora está presente em 940 bairros em 12 cidades.

Almirante Tamandaré, Araucária, Cascavel, Colombo, Curitiba, Guaratuba, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais são as cidades paranaenses onde a empresa oferece os serviços.

Ao todo são quase 1,6 milhão de endereços disponíveis no Paraná com o serviço da Axxel em parceria com a V.tal, detentora da maior rede neutra de fibra no país. Essa expansão faz parte de um investimento de mais de R$ 50 milhões.

Segundo dados da Anatel, a empresa teve um crescimento de 217% no número de clientes no terceiro trimestre de 2022 e espera chegar a 80 cidades da região Sul até o final de 2023, oferecendo planos com velocidades de 200 e 500 Mega.