Ator Marcos Palmeira coloca a mão na massa com o projeto Ecobarreira, na Grande Curitiba

O Jardim das Flores, em Colombo, ficou em alvoroço neste sábado (9), com a presença do ator e ativista ambiental Marcos Palmeira. Ele visitou o projeto Ecobarreira do Rio Atuba, idealizado pelo ativista ambiental Diego Saldanha, cuja história você já acompanhou aqui na Tribuna.



Com uma equipe de 12 pessoas, o ator esteve no local para gravar um episódio para o programa Manual de Sobrevivência para o Século 21 – Na Estrada, exibido pelo Canal Futura.

Marcos Palmeira passou o dia no projeto, ajudou a recolher os resíduos na Ecobarreira e junto com Diego construiu uma nova barreira com galões, em menos de duas horas, demonstrando a simplicidade que é o sistema que barra a passagem de lixo dos rios.

“Eu costumo dizer que o Manual que estamos aqui seria um Manual de Políticas Públicas para vereadores e prefeitos. Se essas pessoas implementassem isso em pequenas comunidades, para recuperação de córregos, recuperação de rios dentro das comunidades, estaria minimizando muito um problema meio crônico”, declarou Marcos Palmeira em vídeo divulgada na rede social do projeto Ecobarreira. Veja abaixo:

Ecobarreira em destaque!

O projeto será o case de um episódio do programa. “Foi muito bacana. A ideia é mostrar que qualquer pessoa pode começar a fazer alguma coisa pelo meio ambiente com sua própria força. É um reconhecimento muito gratificante , o Marcos Palmeira é uma voz muito forte na área ambiental”, disse Diego Saldanha. O projeto, inclusive, ganhou os olhos da Sanepar quase dez anos após seu lançamento.

O projeto teve início há oito anos e consiste na instalação de Ecobarreira flutuante que segura o lixo jogado no rio. Estes resíduos depois são retirados. No local do projeto agora há uma Casa, onde a mãe de Diego Saldanha fez o almoço que foi servido para a o ator e a equipe. O espaço abriga o museu do lixo organizado por Diego com materiais inusitados recolhidos na Ecobarreira, escritório e banheiro. E mantido com apoio da organização Eco Local Brasil.